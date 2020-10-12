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"الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة

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"الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة "الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة
دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى الحيطة والحذر

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة: الطائف، وميسان، والعرضيات، وأضم؛ مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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