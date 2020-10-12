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"السحب الممطرة قد تعود".. أعلى درجة حرارة في العالم بجدة و"المسند" يكشف السبب

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"السحب الممطرة قد تعود".. أعلى درجة حرارة في العالم بجدة و"المسند" يكشف السبب "السحب الممطرة قد تعود".. أعلى درجة حرارة في العالم بجدة و"المسند" يكشف السبب
قال: رغم أن الكتلة الهوائية المعتدلة متوغلة في أجواء معظم المناطق في #

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: إن السحب الممطرة قد تعود مجددًا في أجواء جبال السروات على أجزاء محدودة من مناطق #جازان #عسير #الباحة.

وكشف "المسند"، عبر حسابه في "تويتر" اليوم، عن أن "محافظة جدة سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة ماضية".

وقال: "جاءت #جدة في أعلى القائمة بدرجات الحرارة المسجلة، على الرغم من الكتلة الهوائية المعتدلة المتوغلة في أجواء معظم المناطق في #السعودية، وقد يكون السبب سيادة الرياح الشرقية الجافة والحارة والهابطة من المرتفعات إلى السهل.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق: (الشرقية، الرياض، المدينة المنورة).حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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