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بيل غيتس مجدّداً: في هذا الموعد سينتهي "كورونا".. البشرية أمامها مخرج واحد

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بيل غيتس مجدّداً: في هذا الموعد سينتهي "كورونا".. البشرية أمامها مخرج واحد بيل غيتس مجدّداً: في هذا الموعد سينتهي "كورونا".. البشرية أمامها مخرج واحد
مؤسّس "مايكروسوفت" كشف عن توقعاته حول الفيروس التاجي في حوار تلفزيوني

بيل غيتس مجدّداً: في هذا الموعد سينتهي

أكد بيل غيتس؛ مؤسّس شركة مايكروسوفت، أن البشرية أمامها مخرج واحد للتغلب على كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وفي حوار مع قناة "إن بي سي"، تطرق غيتس؛ إلى الكيفية التي يمكن أن تساعد البشرية على التغلب بشكل كامل على عواقب وباء "كوفيد-19"، مشدداً على أن الشرط الرئيس يكمن في التطعيم ضدّ الفيروس.

وقال غيتس بهذا الشأن: "الطريقة الوحيدة لعودة البشرية إلى المسار الطبيعي تتمثل في الحصول على لقاح فائق الفعالية وبأسعار في متناول الجميع".

ووفق " اليوم"، رأى مؤسّس شركة مايكروسوفت العملاقة، أن التطعيم الشامل سيُوقف انتشار عدوى الفيروس التاجي، وينهي المرض "على نطاق عالمي"، مشيراً إلى أنه يعتقد أن جائحة الفيروس التاجي ستنتهي عام 2022.بيل غيتس الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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