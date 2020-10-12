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"رويترز": إصابات كورونا تجاوزت 37.24 مليون شخص عالمياً

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"رويترز": إصابات كورونا تجاوزت 37.24 مليون شخص عالمياً "رويترز": إصابات كورونا تجاوزت 37.24 مليون شخص عالمياً
الفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالاته بالصين

كشف إحصاء أعدّته "رويترز"، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم تجاوز 37.24 مليون شخص، فيما وصلت وفياته إلى مليون و72550 حالة.

وسجّلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتتصدّر الولايات المتحدة القائمة بـ 7 ملايين و691846 إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 213778 حالة.

وحلت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة سبعة ملايين و053806 حالات، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 108334.

وجاءت البرازيل ثالثة مسجلة 5 ملايين و082637 إصابة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 150198، في ثاني أكبر حصيلة بالعالم بعد الولايات المتحدة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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