أخبار عاجلة

واشنطن تشكر السعودية لجهودها في الإفراج عن المحتجزيْن الأمريكييْن باليمن -
أمريكا: إصابات كورونا تتجاوز 7 ملايين والوفيات 216.597 -
رياح وأمطار.. أجواء نهاية الأسبوع كما يتوقعها الحصيني -
الأخضر يلتقي جامايكا وديًّا مرتين خلال نوفمبر المقبل في معسكر الرياض -
متى يحصل الأصحاء على لقاح كورونا؟.. الصحة العالمية تجيب -
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقر أول علاج أمريكي لإيبولا -
كوريا الجنوبية: 110 حالات إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة -
خلال 24 ساعة.. ألمانيا: 6638 إصابة جديدة بكورونا في حصيلة يومية قياسية -
الرياض.. إخماد حريق اندلع في مستودع للمولدات بحي السلي -
أمريكا.. بناء سفارة جديدة في الرياض وقنصلية بالظهران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

فرنسا: 16101 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الإصابات يصل إلى 734974

Print
فرنسا: 16101 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الإصابات يصل إلى 734974 فرنسا: 16101 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الإصابات يصل إلى 734974
3175 إصابة إضافية بالفيروس في المكسيك

فرنسا: 16101 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الإصابات يصل إلى 734974

سجّلت فرنسا 16101 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات لديها إلى 734974 حتى الآن.

كما تم تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 32730 حالة.

المكسيك

سجّلت المكسيك 3175 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات لديها إلى 817503 حالات حتى الآن.

وأعلنت السلطات الصحية أيضاً تسجيل 139 وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 83781 حالة منذ بدء الجائحة.

وتعد المكسيك رابع أكثر بلدان العالم في حصيلة الوفيات بفيروس كورونا بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
د. عبد الهادي مصباح: الموجة الثانية من فيروس كورونا تجتاح أوروبا.. وهي أكثر شراسة من الموجة الأولى

د. عبد الهادي مصباح: الموجة الثانية من فيروس كورونا تجتاح أوروبا.. وهي أكثر شراسة من الموجة الأولى

8 الصبح - وزيرة الصحة تكشف الفئات الأكثر أولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا

8 الصبح - وزيرة الصحة تكشف الفئات الأكثر أولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا

8 الصبح - الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و9 حالات وفاة

8 الصبح - الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و9 حالات وفاة

تفاصيل إصابة رونالدو بفيروس كورونا

تفاصيل إصابة رونالدو بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية