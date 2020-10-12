أخبار عاجلة

واشنطن تشكر السعودية لجهودها في الإفراج عن المحتجزيْن الأمريكييْن باليمن -
أمريكا: إصابات كورونا تتجاوز 7 ملايين والوفيات 216.597 -
رياح وأمطار.. أجواء نهاية الأسبوع كما يتوقعها الحصيني -
الأخضر يلتقي جامايكا وديًّا مرتين خلال نوفمبر المقبل في معسكر الرياض -
متى يحصل الأصحاء على لقاح كورونا؟.. الصحة العالمية تجيب -
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقر أول علاج أمريكي لإيبولا -
كوريا الجنوبية: 110 حالات إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة -
خلال 24 ساعة.. ألمانيا: 6638 إصابة جديدة بكورونا في حصيلة يومية قياسية -
الرياض.. إخماد حريق اندلع في مستودع للمولدات بحي السلي -
أمريكا.. بناء سفارة جديدة في الرياض وقنصلية بالظهران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

"دياب" يهاجم مصرف لبنان ويتحدث عن دعم بقيمة 4 مليارات دولار

Print
"دياب" يهاجم مصرف لبنان ويتحدث عن دعم بقيمة 4 مليارات دولار "دياب" يهاجم مصرف لبنان ويتحدث عن دعم بقيمة 4 مليارات دولار

جي بي سي نيوز :- قال حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن أي تحرك لرفع كل الدعم في الوقت الراهن غير مقبول وسيحدث انفجارًا اجتماعيًا، مؤكدا أن مصرف لبنان مسؤول عن عواقب رفع الدعم عن المواد الأساسية.

وواصل هجومه على مصرف لبنان قائلا: "إذا لم يستطع مصرف لبنان سابقا مقاومة الضغوط السياسية، فإنه ليس مفهوما اليوم الاستقواء على اللبنانيين برفع الدعم".

وأضاف دياب في كلمة له الجمعة، أن أنفقت 4 مليارات دولار حتى الآن في 2020 على دعم الغذاء والدواء والطحين وواردات القمح.

وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى أن الوضع الذي وصلت إليه البلاد يستدعي وقفة ضمير والترفع عن المكاسب الفردية وتقديم المصلحة الوطنية على الشخصية

وأوضح دياب: "بدأنا نفقد آخر ملامح الاستقرار والأمان في لبنان .. هناك من يسوق لفكرة رفع الدعم عن الدواء والغذاء، والضغوط الاجتماعية صعبة على الشعب نتيجة لاستنزاف مقدرات البلاد".

وأضاف: "هناك حاجة ملحة لتشكيل حكومة تتعامل مع تداعيات انفجار مرفأ بيروت ومتابعة التحقيقات لمحاسبة المسؤولين عنه ".

وقال حسان دياب: "بذلنا كل الجهد لوضع برنامج الإصلاح على بداية الطريق وبدأنا تنفيذه" .

وكالات 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الفلاح المصري يهزم ديليسيبس.. الحكومة تستجيب لدعوات عودة التمثال وتقيمه في متحف الإسماعيلية

الفلاح المصري يهزم ديليسيبس.. الحكومة تستجيب لدعوات عودة التمثال وتقيمه في متحف الإسماعيلية

الأسد: الحكومة ستتحمل ماديا خسائر الحرائق

الأسد: الحكومة ستتحمل ماديا خسائر الحرائق

مساء dmc - منسق الأمم المتحدة في مصر يتحدث عن المشروعات القادمة وبرامج التعاون مع الحكومة

مساء dmc - منسق الأمم المتحدة في مصر يتحدث عن المشروعات القادمة وبرامج التعاون مع الحكومة

صور : رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة يؤدون اليمين الدستورية أمام جلالة الملك في قصر الحسينية

صور : رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة يؤدون اليمين الدستورية أمام جلالة الملك في قصر الحسينية

شبكة عيون الإخبارية