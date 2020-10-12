"دياب" يهاجم مصرف لبنان ويتحدث عن دعم بقيمة 4 مليارات دولار

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جي بي سي نيوز :- قال حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن أي تحرك لرفع كل الدعم في الوقت الراهن غير مقبول وسيحدث انفجارًا اجتماعيًا، مؤكدا أن مصرف لبنان مسؤول عن عواقب رفع الدعم عن المواد الأساسية.

وواصل هجومه على مصرف لبنان قائلا: "إذا لم يستطع مصرف لبنان سابقا مقاومة الضغوط السياسية، فإنه ليس مفهوما اليوم الاستقواء على اللبنانيين برفع الدعم".

وأضاف دياب في كلمة له الجمعة، أن الحكومة أنفقت 4 مليارات دولار حتى الآن في 2020 على دعم الغذاء والدواء والطحين وواردات القمح.

وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى أن الوضع الذي وصلت إليه البلاد يستدعي وقفة ضمير والترفع عن المكاسب الفردية وتقديم المصلحة الوطنية على الشخصية

وأوضح دياب: "بدأنا نفقد آخر ملامح الاستقرار والأمان في لبنان .. هناك من يسوق لفكرة رفع الدعم عن الدواء والغذاء، والضغوط الاجتماعية صعبة على الشعب نتيجة لاستنزاف مقدرات البلاد".

وأضاف: "هناك حاجة ملحة لتشكيل حكومة تتعامل مع تداعيات انفجار مرفأ بيروت ومتابعة التحقيقات لمحاسبة المسؤولين عنه ".

وقال حسان دياب: "بذلنا كل الجهد لوضع برنامج الإصلاح على بداية الطريق وبدأنا تنفيذه" .

وكالات