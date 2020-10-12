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كورونا في 3 دول.. البرازيل: 290 وفاة جديدة خلال يوم واحد

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كورونا في 3 دول.. البرازيل: 290 وفاة جديدة خلال يوم واحد كورونا في 3 دول.. البرازيل: 290 وفاة جديدة خلال يوم واحد
كوريا الجنوبية تسجل 97 إصابة إضافية.. وموريتانيا بلا إصابات

كورونا في 3 دول.. البرازيل: 290 وفاة جديدة خلال يوم واحد

قالت وزارة الصحة في البرازيل اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 290 حالة وفاة جديدة بسبب ، و12342 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البرازيل خمسة ملايين و94 ألفًا و979 حالة؛ في حين بلغ إجمالي الوفيات 150 ألفًا و488 حالة.

كوريا الجنوبية:

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم، أن البلاد سجلت 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ مما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 24 ألفًا و703 حالات.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه من بين الـ97 إصابة الجديدة، كانت 68 إصابة محلية و29 إصابة وافدة من الخارج؛ وفقًا للمراكز الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة جديدة بسبب الفيروس؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 433 حالة، كما تعافى من المرض 36 حالة؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 22 ألفًا و729 شخصًا.

موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، أنها لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في البيان اليومي حول مستجدات فيروس كورونا بالبلاد، إنه تم في المقابل تسجيل ثماني حالات تعافٍ من الإصابة بالفيروس خلال المدة نفسها.

ولفت البيان النظر إلى أن مجموع الحالات النشطة التي ما تزال تتلقى العلاج، بلغ 113 حالة من بينها 109 حالات لا تظهر عليها أعراض المرض، وأربع حالات تعاني من أعراض خفيفة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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