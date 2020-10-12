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واشنطن تشكر السعودية لجهودها في الإفراج عن المحتجزيْن الأمريكييْن باليمن
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الخميس 15 أكتوبر 2020 08:12 صباحاً
أمريكا: إصابات كورونا تتجاوز 7 ملايين والوفيات 216.597
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الخميس 15 أكتوبر 2020 08:12 صباحاً
رياح وأمطار.. أجواء نهاية الأسبوع كما يتوقعها الحصيني
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الخميس 15 أكتوبر 2020 08:12 صباحاً
الأخضر يلتقي جامايكا وديًّا مرتين خلال نوفمبر المقبل في معسكر الرياض
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الخميس 15 أكتوبر 2020 08:12 صباحاً
متى يحصل الأصحاء على لقاح كورونا؟.. الصحة العالمية تجيب
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الخميس 15 أكتوبر 2020 08:12 صباحاً
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقر أول علاج أمريكي لإيبولا
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الخميس 15 أكتوبر 2020 08:12 صباحاً
كوريا الجنوبية: 110 حالات إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة
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الخميس 15 أكتوبر 2020 08:12 صباحاً
خلال 24 ساعة.. ألمانيا: 6638 إصابة جديدة بكورونا في حصيلة يومية قياسية
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الخميس 15 أكتوبر 2020 08:12 صباحاً
الرياض.. إخماد حريق اندلع في مستودع للمولدات بحي السلي
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الخميس 15 أكتوبر 2020 08:12 صباحاً
أمريكا.. بناء سفارة جديدة في الرياض وقنصلية بالظهران
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الخميس 15 أكتوبر 2020 08:12 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الإفراج عن سبعة رهائن هنود في ليبيا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 12 أكتوبر 2020 07:18 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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