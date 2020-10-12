أخبار عاجلة

واشنطن تشكر السعودية لجهودها في الإفراج عن المحتجزيْن الأمريكييْن باليمن -
أمريكا: إصابات كورونا تتجاوز 7 ملايين والوفيات 216.597 -
رياح وأمطار.. أجواء نهاية الأسبوع كما يتوقعها الحصيني -
الأخضر يلتقي جامايكا وديًّا مرتين خلال نوفمبر المقبل في معسكر الرياض -
متى يحصل الأصحاء على لقاح كورونا؟.. الصحة العالمية تجيب -
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقر أول علاج أمريكي لإيبولا -
كوريا الجنوبية: 110 حالات إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة -
خلال 24 ساعة.. ألمانيا: 6638 إصابة جديدة بكورونا في حصيلة يومية قياسية -
الرياض.. إخماد حريق اندلع في مستودع للمولدات بحي السلي -
أمريكا.. بناء سفارة جديدة في الرياض وقنصلية بالظهران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

الإفراج عن سبعة رهائن هنود في ليبيا

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
أردوغان يصعد شرقي المتوسط ويهدد اليونان

أردوغان يصعد شرقي المتوسط ويهدد اليونان

مقطوعة موسيقية لعازف التشيلو وسط الكاتدرائية المدمرة في قره باغ

مقطوعة موسيقية لعازف التشيلو وسط الكاتدرائية المدمرة في قره باغ

نزاع قره باغ.. المشهد مع رئيس أرمينيا

نزاع قره باغ.. المشهد مع رئيس أرمينيا

تعرف على ساحة الخردة المكتظة بسيارات فارهة في دبي

تعرف على ساحة الخردة المكتظة بسيارات فارهة في دبي

شبكة عيون الإخبارية