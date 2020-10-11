وفاة أرملة الفريق سعد الدين الشاذلي.. والجنازة غدًا الاثنين

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

توفيت مساء اليوم السيدة "زينات متولي السحيمي"، أرملة الفريق الراحل سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973، وتقام الجنازة ظهر غدٍ الاثنين من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتوفى الفريق الشاذلي عام 2011، وهو أحد أهم رموز العسكرية المصرية الحديثة والذي شارك في حرب فلسطين 1948، والعدوان الثلاثي في 1956، وحرب 1967، ثم ذهابه إلى الكونغو ضمن قوات الأمم المتحدة عام 1960، ثم تولى رئاسة أركاب حرب القوات المسلحة عام 1973.

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