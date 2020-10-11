متحدث الرئاسة ينشر رسمًا بيانيًا يظهر تأثير الأوضاع الأمنية على النمو الاقتصادي

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رسمًا بيانيًا لتأثير الأوضاع السياسية والأمنية على معدلات النمو الاقتصادي في مصر، منذ عام 1955 حتى الآن.

والرسم البياني، كان ضمن عرض "مصر بين الحاضر والمستقبل" خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، التي عقدت اليوم الأحد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار قادة القوات المسلحة المصرية.

بدأت صباح الأحد، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس السيسي، وخلال فعاليات الندوة، وجهه السيسي، العديد من الرسائل المهمة.

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