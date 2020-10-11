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تكليف أحمد عبدالحليم مديرًا لفرع علوم البحار في السويس

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تكليف أحمد عبدالحليم مديرًا لفرع علوم البحار في السويس تكليف أحمد عبدالحليم مديرًا لفرع علوم البحار في السويس

مصراوي Masrawy

06:32 م الأحد 11 أكتوبر 2020

السويس - حسام الدين أحمد:

أصدر رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد دكتور عمرو زكريا قرارًا بتكليف الدكتور أحمد عبدالحليم العمل مديرًا لفرع المعهد خليجي السويس والعقبة، اليوم الأحد، خلفًا للدكتور محمد نصار، الذي تولى العمل مديرًا للمعهد قبل عام.

عمل الدكتور أحمد عبدالحليم أستاذ البيئة البحرية بالمعهد، وتقلد عددًا من المناصب القيادية داخل فرع السويس، كما تولى العمل مديرًا لفرع المعهد بالإسكندرية.

يهتم فرع المعهد القومي لعلوم البحار في السويس بدراسة البيئة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر، ووضع الدراسات البحثية القائمة على المعاينة، والتجربة بهدف الحفاظ على البيئة البحرية والثروة السمكية.​

نص قرار التكليف

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