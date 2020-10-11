أخبار عاجلة

طقس الخميس: سماء غائمة جزئيًّا يتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير -
بالمواعيد.. ننشر جدول المواد الدراسية بالقنوات التعليمية -
تغريدة أوجعهم .. وسائل إعلام تركية تشن هجومًا عنيفًا على عبدالرحمن بن مساعد -
وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالعشرين: بوادر تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" بدأت تؤتي ثمارها -
قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام -
ما حقيقة مقتل عقيد سعودي في الإكوادور؟.. هنا الإجابة -
تغريدة أوجعهم .. وسائل إعلام تركية تشن هجومًا عنيفًا على عبدالرحمن بن مساعد -
وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالعشرين: بوادر تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" بدأت تؤتي ثمارها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"التنبؤ بالفيضان" يكشف احتمالية سقوط أمطار على في 48 ساعة (خرائط)

Print

مصراوي Masrawy

06:00 ص الأحد 11 أكتوبر 2020

كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، اليوم السبت، مؤشر حالة الأمطار على دول منابع نهر النيل.

وأشارت نتائج ومؤشرات النماذج الرياضية إلى التالي:

السبت
تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تترواح بين 3 إلى 20 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 15 ملي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 15.

الأحد
تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تترواح بين 3 إلى 15مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى20 مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 25

وقالت وزارة الموارد المائية والري، إن النماذج الرياضية تؤكد عدم هطول أمطار على .

1 (3)1 (4)1 (1)1 (2)

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الفلاح المصري يهزم ديليسيبس.. الحكومة تستجيب لدعوات عودة التمثال وتقيمه في متحف الإسماعيلية

الفلاح المصري يهزم ديليسيبس.. الحكومة تستجيب لدعوات عودة التمثال وتقيمه في متحف الإسماعيلية

تفاصيل إلغاء حفل سعد لمجرد فى مصر

تفاصيل إلغاء حفل سعد لمجرد فى مصر

البرج الأيقونى الأطول فى مصر وأفريقيا بحلقة جديدة من أم الدنيا

البرج الأيقونى الأطول فى مصر وأفريقيا بحلقة جديدة من أم الدنيا

تراجع الديون الخارجية لمصر خلال أزمة كورونا .. مع أحمد يعقوب

تراجع الديون الخارجية لمصر خلال أزمة كورونا .. مع أحمد يعقوب

شبكة عيون الإخبارية