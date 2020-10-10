أخبار عاجلة

طقس الخميس: سماء غائمة جزئيًّا يتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير -
بالمواعيد.. ننشر جدول المواد الدراسية بالقنوات التعليمية -
تغريدة أوجعهم .. وسائل إعلام تركية تشن هجومًا عنيفًا على عبدالرحمن بن مساعد -
وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالعشرين: بوادر تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" بدأت تؤتي ثمارها -
قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام -
ما حقيقة مقتل عقيد سعودي في الإكوادور؟.. هنا الإجابة -
تغريدة أوجعهم .. وسائل إعلام تركية تشن هجومًا عنيفًا على عبدالرحمن بن مساعد -
وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالعشرين: بوادر تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" بدأت تؤتي ثمارها -
قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام -
ما حقيقة مقتل عقيد سعودي في الإكوادور؟.. هنا الإجابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

باحثون يطورون لقاحًا يعالج "كورونا" والإنفلونزا معًا

Print
باحثون يطورون لقاحًا يعالج "كورونا" والإنفلونزا معًا باحثون يطورون لقاحًا يعالج "كورونا" والإنفلونزا معًا
يُعطى عبر الأنف وليس الحقن

باحثون يطورون لقاحًا يعالج

طوَّر باحثون من هونغ كونغ لقاحًا، هو الأول من نوعه؛ يمكن أن يقي من المستجد والإنفلونزا معًا، بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم السبت.

وبيّن يوين كووك يونغ، رئيس قسم الأمراض المعدية في قسم الأحياء الدقيقة بجامعة هونغ كونغ، أن التجارب أظهرت أن اللقاح يعمل جيدًا على الحيوانات.

ويُستخدم اللقاح فيروس إنفلونزا ضعيفًا، ينمو فقط في مجرى الهواء العلوي، ولا يمكنه التكاثر، وقد جرت هندسته وراثيًّا ليشمل بروتين فيروس كورونا أيضًا.

وسيؤدي اللقاح إلى استجابة مناعية، وإنتاج أجسام مضادة، تمنع الفيروس الحقيقي من الانتشار في الجسم. كما سيسهم في تحفيز الجهاز المناعي للاستجابة لفيروس الإنفلونزا الذي تم استخدامه في اللقاح، لكن مع ذلك قد تظل أنواع أخرى من فيروسات الإنفلونزا معدية.

ومن المقرر أن يدخل اللقاح المرتقب تجارب المرحلة الأولى في هونغ كونغ في نوفمبر المقبل، وسيعطَى للمتطوعين عبر الأنف، وليس عبر حقن الجسم كما يحصل في معظم اللقاحات.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - وزيرة الصحة تكشف الفئات الأكثر أولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا

8 الصبح - وزيرة الصحة تكشف الفئات الأكثر أولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا

8 الصبح - الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و9 حالات وفاة

8 الصبح - الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و9 حالات وفاة

تفاصيل إصابة رونالدو بفيروس كورونا

تفاصيل إصابة رونالدو بفيروس كورونا

ترامب وحقيقة مناعته ضد فيروس كورونا

ترامب وحقيقة مناعته ضد فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية