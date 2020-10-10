أخبار عاجلة

طقس الخميس: سماء غائمة جزئيًّا يتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير -
بالمواعيد.. ننشر جدول المواد الدراسية بالقنوات التعليمية -
تغريدة أوجعهم .. وسائل إعلام تركية تشن هجومًا عنيفًا على عبدالرحمن بن مساعد -
وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالعشرين: بوادر تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" بدأت تؤتي ثمارها -
قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام -
ما حقيقة مقتل عقيد سعودي في الإكوادور؟.. هنا الإجابة -
تغريدة أوجعهم .. وسائل إعلام تركية تشن هجومًا عنيفًا على عبدالرحمن بن مساعد -
وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالعشرين: بوادر تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" بدأت تؤتي ثمارها -
قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام -
ما حقيقة مقتل عقيد سعودي في الإكوادور؟.. هنا الإجابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نجم مانشستر يونايتد يتلقى عرضًا للانتقال لنادٍ سعودي مقابل 56 مليون ريال

Print
نجم مانشستر يونايتد يتلقى عرضًا للانتقال لنادٍ سعودي مقابل 56 مليون ريال نجم مانشستر يونايتد يتلقى عرضًا للانتقال لنادٍ سعودي مقابل 56 مليون ريال

نجم مانشستر يونايتد يتلقى عرضًا للانتقال لنادٍ سعودي مقابل 56 مليون ريال

كشفت تقارير صحفية عن أن, نجم مانشستر يونايتد، الإسباني خوان ماتا تلقى عرضًا للانتقال للدوري السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بقيمة 15 مليون دولار سنويًا، أي ما يعادل 56 مليون ريال سعودي بدون الضرائب.

وقال إيان ماكجاري، وهو أحد خبراء سوق الانتقالات، في تصريحات لصحيفة "ديلي إكسبريس"، اليوم السبت: "ماتا تلقى الآن عرضًا لمغادرة يونايتد لمواصلة مسيرته المهنية في المملكة العربية ". وأضاف أن "ماتا لديه عرض بقيمة 15 مليون دولار سنويًا، للذهاب واللعب في الدوري السعودي"، مشددًا على أن "مانشستر يونايتد لم يدخل حتى الآن في المفاوضات".

وأوضح بقوله: "لا يمكننا الكشف عن اسم النادي في هذه اللحظة، لكننا على يقين بأن العرض موجود". وشدد ماكجاري، على أن والد ماتا، وهو وكيل أعماله، واثق من أن مانشستر يونايتد سيطلق سراح ماتا في صفقة انتقال حر".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"بومبيو": طهران تدعم هجمات الحوثيين على السعودية.. وندعم أمن حلفائنا

"بومبيو": طهران تدعم هجمات الحوثيين على السعودية.. وندعم أمن حلفائنا

"بومبيو": طهران تدعم هجمات الحوثيين على السعودية.. وندعم أمن حلفائنا

"بومبيو": طهران تدعم هجمات الحوثيين على السعودية.. وندعم أمن حلفائنا

توقيع مذكرة تفاهم بين "الأولمبية السعودية" وشركة "ماجد الفطيم العقارية"

توقيع مذكرة تفاهم بين "الأولمبية السعودية" وشركة "ماجد الفطيم العقارية"

توقيع مذكرة تفاهم بين "الأولمبية السعودية" وشركة "ماجد الفطيم العقارية"

توقيع مذكرة تفاهم بين "الأولمبية السعودية" وشركة "ماجد الفطيم العقارية"

شبكة عيون الإخبارية