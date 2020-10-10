﻿5 آلاف متأهل للاختبار النظري لجائزة السائق المثالي الأربعاء القادم

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بمتابعة من أمير المنطقة الشرقية ونائبه

أقرت جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي، يوم الأربعاء القادم 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442هـ، موعداً للاختبار النظري عن بعد، والمخصص لفرع الأفراد الذين تجاوزوا مرحلة الفرز الأولي عبر دخول المتأهل للموقع الإلكتروني للجائزة، وإجراء الاختبار خلال الفترة المناسبة له من الساعة 9 صباحًا وحتى 6 مساءً حسب الوقت المحدد للاختبار، حيث سيتم إرسال رسائل نصية على جوال المتسابق برابط ورقم سري خاص تؤهله لدخول الاختبار النظري.

وأشاد أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية وأمين عام لجنة الجائزة عبدالله الراجحي، بالدعم والمتابعة التي تحظى بها الجائزة من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء الجائزة، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، وكذلك الجهود الكبيرة من لجنة الجائزة في تحقيق أهدافها المتعلقة بتوعية أفراد المجتمع بأهمية السلامة المرورية.

وأشار الأمين العام إلى أنه زادت نسبة المسجلين بالجائزة في هذه النسخة بنسبة 42% عن النسخة السابقة، حيث بلغ عدد المسجلين في كافة فروع الجائزة بنسختها الخامسة 23407 منهم 23301 في فرع الأفراد، وقد تأهل منهم 4976 فرداً للاختبار النظري لجائزة السائق المثالي بعد تجاوزهم مرحلة الفرز الأولي من مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وذلك بعد تسجيلهم بالجائزة التي جاءت لتحقيق السلامة المرورية وتحفيز مستخدمي المركبات على التقيد بأنظمة المرور مع بناء جيل واعٍ يدرك أهمية الالتزام بمتطلبات السلامة المرورية.

وأكد أن الجائزة واصلت أعمالها في ظل جائحة كورونا، حيث صدرت موافقة الأمير سعود بن نايف، على تمديد فترة المتابعة لمدة شهرين لقسم المخالفين، مما أعطى التنافس على الجائزة أهمية كبيرة للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الجائزة الى تحقيقها.

وأوضح "الراجحي"، أن قائمة المتأهلين للمرحلة الأولى من فرع الأفراد ضمت 1932 متسابقاً، ممن لديهم مخالفات مرورية وعدد 3044 متسابقًا ممن لا يوجد لديهم مخالفات مرورية، إضافة لخمس جهات حكومية وأهلية، وثلاث جهات نقل مدرسي وجامعي وثلاث جهات نقل ثقيل، مؤكدًا أن المتأهلين تجاوزوا كافة الاشتراطات والمعايير المطلوبة.

وشهدت جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي في نسختها الخامسة هذا العام، أرقامًا قياسية وتفاعلاً كبيراً من مختلف الأفراد والجهات، حيث شارك بها 73 جهة حكومية وأهلية إضافة لعدد 16 جهة للنقل المدرسي والجامعي و17 جهة للنقل الثقيل.