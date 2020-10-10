أخبار عاجلة

بالمواعيد.. ننشر جدول المواد الدراسية بالقنوات التعليمية -
تغريدة أوجعهم .. وسائل إعلام تركية تشن هجومًا عنيفًا على عبدالرحمن بن مساعد -
وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالعشرين: بوادر تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" بدأت تؤتي ثمارها -
قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام -
ما حقيقة مقتل عقيد سعودي في الإكوادور؟.. هنا الإجابة -
تغريدة أوجعهم .. وسائل إعلام تركية تشن هجومًا عنيفًا على عبدالرحمن بن مساعد -
وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالعشرين: بوادر تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" بدأت تؤتي ثمارها -
قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام -
ما حقيقة مقتل عقيد سعودي في الإكوادور؟.. هنا الإجابة -
في وقت قياسي.. قوات الأمن تطيح بجناة أحرقوا مركبة بالعارضة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المرور" تدعو أصحاب المركبات والدراجات المحجوزة لمراجعتها أو سيتم بيعها "سكراب"

Print
"المرور" تدعو أصحاب المركبات والدراجات المحجوزة لمراجعتها أو سيتم بيعها "سكراب" "المرور" تدعو أصحاب المركبات والدراجات المحجوزة لمراجعتها أو سيتم بيعها "سكراب"
تعرف على شروط دخول المزاد

دعت إدارة مرور منطقة الباحة أصحاب الدراجات النارية والمركبات المحجوزة لديها إلى سرعة مراجعتها وتسوية وضعها قبل موعد فتح المظاريف، وإلا سيتم بيعها في المزاد.

وأعلنت إدارة مرور منطقة الباحة عن رغبتها في بيع عدد من السيارات والدراجات النارية الموجودة بالحجوزات التابعة لها عن طريق العروض بالمظاريف المغلقة بموجب المادة 79 من نظام المرور واللائحة التنفيذية له.

ودعت الراغبين بالشراء إلى التقدم لرئيس لجنة البيع (مكتب مدير الشؤون الإدارية) بالإدارة الرئيسية؛ لأخذ بيان بتلك السيارات والدراجات ابتداءً من تاريخه.

وقالت: إن استقبال المظاريف سيكون ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1442/02/24هـ ويتم فتح المظاريف تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1442/03/11هـ حسب تقويم أم القرى بمكتب رئيس لجنة البيع بالإدارة الرئيسية.

وطالبت المشتري بإتلاف الدراجات وتجزئتها لثلاثة أجزاء كحد أدني قبل استلامها من الموقع، وكذلك كبس السيارات مع تأمين وسائل السلامة اللازمة في الموقع، ويشترط فيمن يتقدم بعرض شراء وجود تصاريح لمزاولة هذا النشاط سارية المفعول.

وألزمت المرور المشتري بإخلاء الموقع بعد الترسية في مدة أقصاها (10) أيام مشترطة حضور المشتري وقت فتح المظاريف وحالة توكيل شخص آخر يلزم إحضار وكالة شرعية أو تفويض مصدق من الغرفة التجارية، أو سيتم استبعاد العرض كما يلتزم المشتري بتقديم عرض سعر لكل الية على حدة وكذلك عرض إجمالي لكل الكمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تغريدة أوجعهم .. وسائل إعلام تركية تشن هجومًا عنيفًا على عبدالرحمن بن مساعد

تغريدة أوجعهم .. وسائل إعلام تركية تشن هجومًا عنيفًا على عبدالرحمن بن مساعد

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالعشرين: بوادر تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" بدأت تؤتي ثمارها

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالعشرين: بوادر تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" بدأت تؤتي ثمارها

قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام

قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام

ما حقيقة مقتل عقيد سعودي في الإكوادور؟.. هنا الإجابة

ما حقيقة مقتل عقيد سعودي في الإكوادور؟.. هنا الإجابة

شبكة عيون الإخبارية