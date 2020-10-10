5 نصائح لتعزيز الصحة النفسية: ابتعد عن أخبار كورونا.. وادعم الآخرين

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، 5 نصائح مهمة لتعزيز الصحة النفسية، تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام.

وشملت هذه النصائح: "تجنب تحديد هوية أي شخص عن طريق نسبته إلى مرض "كوفيد 19" ولا توصمه وادعمه لكي يتعافى سريعًا".

- ابتعد عن مشاهدة أو قراءة سماع أخبار عن فيروس كورونا التى تسبب لك القلق والتوتر، واحصل على معلوماتك من مصادر موثوقة.

- كن داعمًا ومساندًا لغيرك، فمساعدة الآخرين في وقت حاجتهم تحسن من نفسيتهم وتعود بالنفع على كل شخص.

- احرص على ممارسة الرياضة بانتظام لأنها تحسن من حالتك النفسية وتقوي مناعتك.

- تواصل مع الأطباء النفسيين بوزارة الصحة والسكان، من خلال الأرقام: 08008880700 و0220816831.

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