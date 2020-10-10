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بيشة.. مستشفى عبدالله يكتسي باللون الوردي للتوعية من سرطان الثدي

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الحملة تستهدف جميع فئات المجتمع وطرق الكشف عن المرض

بيشة.. مستشفى عبدالله يكتسي باللون الوردي للتوعية من سرطان الثدي

يكتسي مستشفى الملك عبدالله ببيشة، باللون الوردي الذي يرمز لحملة سرطان الثدي، طوال أكتوبر الجاري، تحت شعار "الرحلة آمنة.. افحصي الآن".

وتنظم حملة داخل المستشفى، برعاية ومتابعة مدير الشؤون الصحية ببيشة فالح بن ناصر الشهراني، الإثنين المقبل، لرفع الوعي والتعريف بمرض سرطان الثدي وتسليط الضوء على مخاطره وطرق العلاج وسبل الوقاية.

كما تسعى الحملة إلى التعريف بشروط الفحص المبكر بهدف التقليل من احتمال الإصابة بسرطان الثدي عن طريق المبادرة بالكشف المبكر بالماموغرام.

بيشة.. مستشفى عبدالله يكتسي باللون الوردي للتوعية من سرطان الثدي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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