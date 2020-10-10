أخبار عاجلة

بالمواعيد.. ننشر جدول المواد الدراسية بالقنوات التعليمية -
تغريدة أوجعهم .. وسائل إعلام تركية تشن هجومًا عنيفًا على عبدالرحمن بن مساعد -
وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالعشرين: بوادر تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" بدأت تؤتي ثمارها -
قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام -
ما حقيقة مقتل عقيد سعودي في الإكوادور؟.. هنا الإجابة -
تغريدة أوجعهم .. وسائل إعلام تركية تشن هجومًا عنيفًا على عبدالرحمن بن مساعد -
وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالعشرين: بوادر تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" بدأت تؤتي ثمارها -
قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام -
ما حقيقة مقتل عقيد سعودي في الإكوادور؟.. هنا الإجابة -
في وقت قياسي.. قوات الأمن تطيح بجناة أحرقوا مركبة بالعارضة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة الشرقية تواصل أعمال الإصحاح البيئي بالخبر

Print
أمانة الشرقية تواصل أعمال الإصحاح البيئي بالخبر أمانة الشرقية تواصل أعمال الإصحاح البيئي بالخبر
أزالت  105 سيارات تالفة من الأحياء شمال المحافظة

أمانة الشرقية تواصل أعمال الإصحاح البيئي بالخبر

أزالت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة الخبر ضمن حملاتها المستمرة لأعمال النظافة والإصحاح البيئي 105 سيارات تالفة من أحياء شمال الخبر، في إطار الجهود المستمرة للبلدية لمعالجة التشوه البصري .

وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر، المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن إدارة الخدمات نفذت هذه الحملة، التي تأتي ضمن جهود البلدية لإزالة المخالفات، لما يسببه توقف السيارات المهملة والتالفة من مضايقة واحتجاز لمواقف السيارات وتشويه المنظر الحضاري للمدينة.

وأكد أن مثل هذه الحملات ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري.

وأوضح "الزايدي" أن العمل مستمر على رفع وإزالة السيارات التالفة والمهملة من مختلف أحياء الخبر بعد وضع ملصقات إشعار لأصحاب السيارات بتصحيح أوضاعها وأزالتها قبل أن يتم إزالتها عن طريق البلدية.

ودعا الجميع للتعاون مع البلدية وذلك بالإبلاغ عن السيارات التالفة والمهملة من خلال مركز 940.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تغريدة أوجعهم .. وسائل إعلام تركية تشن هجومًا عنيفًا على عبدالرحمن بن مساعد

تغريدة أوجعهم .. وسائل إعلام تركية تشن هجومًا عنيفًا على عبدالرحمن بن مساعد

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالعشرين: بوادر تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" بدأت تؤتي ثمارها

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالعشرين: بوادر تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" بدأت تؤتي ثمارها

قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام

قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام

ما حقيقة مقتل عقيد سعودي في الإكوادور؟.. هنا الإجابة

ما حقيقة مقتل عقيد سعودي في الإكوادور؟.. هنا الإجابة

شبكة عيون الإخبارية