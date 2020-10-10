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تسجيل 1190 اصابة بفيروس كورونا و 9 حالات وفاة و 189 حالة شفاء في الاردن

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تسجيل 1190 اصابة بفيروس كورونا و 9 حالات وفاة و 189 حالة شفاء في الاردن تسجيل 1190 اصابة بفيروس كورونا و 9 حالات وفاة و 189 حالة شفاء في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت في الاردن 1199 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت على النحو الآتي:
 (1190) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:
- (870) في محافظة العاصمة عمّان
- (115) في محافظة الزرقاء.
- (81) في محافظة إربد، (30) في الرمثا.
- (37) في محافظة البلقاء.
- (28) في محافظة الكرك.
- (25) في محافظة العقبة.
- (18) في محافظة معان. (6) في البترا.
- (7) في محافظة جرش.
- (4) في محافظة المفرق.
- (3) في محافظة مأدبا.
- (1) في محافظة عجلون.
- (1) في محافظة الطفيلة.

• (9) حالات خارجيّة، بين القادمين من خارج المملكة.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (20200) حالة.
- سُجّلت (9) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (131) حالات.
- سُجّلت (189) حالة شفاء هذا اليوم، (42) في مستشفى الأمير حمزة، و(124) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(9) في مستشفى الملكة علياء، و(14) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.
- تمّ إجراء (20507) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1351112) فحصاً.

إجراءات أخرى:

- في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

جي بي سي نيوز

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