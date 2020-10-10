أمانة المدينة: ترسية مشروع استثماري لرفع المركبات والمعدات التالفة

★ ★ ★ ★ ★

في إطار جهود إزالة التشويه البصري والصور السلبية للمظهر العام

اعتمدت أمانة المدينة المنورة ترسية مشروع رفع المركبات والمعدات الخَرِبة والهياكل المعدنية التالفة من الشوارع والأحياء والمجمعات الصناعية ومحطات الوقود على إحدى الشركات الوطنية المؤهلة بعقد لمدة خمس سنوات.

وذكرت الأمانة أن مشروع رفع المركبات والمعدات التالفة والمهملة يأتي امتداداً لخطط الأمانة ضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين المشهد الحضري وإزالة مظاهر التشوه البصري في أحياء المدينة المنورة ومحافظاتها تعزيزاً لبرامج جودة الحياة، وذلك لما تسببه تلك المركبات من تشويه بصري وصور سلبية للمظهر العام للمدينة.

وأشارت أمانة المنطقة إلى أنها طرحت المشروع بقالب جديد سعياً منها لحث المستثمرين للدخول في هذا المجال وتعزيز جميع أوجه الاستثمار البلدي والتعاون بين المستثمر والجهات الأخرى.

ويأتي مشروع رفع وإزالة السيارات الخربة والهياكل التالفة والسيارات المهملة بالتعاون مع عدة جهات حكومية منها إدارة المرور، والبحث الجنائي، وغيرها من الجهات ذات العلاقة ، مؤكدة حرصها على المحافظة على المظهر الحضري لأحياء وشوارع المدينة والتصدي لكل أشكال التشوه البصري.