برنامج التأهيل المهني والحرفي للأسر المنتجة بالشرقية يقدم فرصًا لتسويق منتجات 35 أسرة

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بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية

أتاح بنك التنمية الاجتماعية ومركز بناء الأسر المنتجة "جنى"، لــ 35 أسرة حرفية من تسويق منتجاتهم أمس في مجمع تجاري بالخبر، ضمن برنامج "التأهيل المهني والحرفي".

وتم من خلال البرنامج تدريب ثلاثة آلاف سيدة على مستوى المملكة، بهدف تمكينهم من التصنيع للعديد من المنتجات والإكسسوارات وتركيب الخلطات العطرية والبهارات ومعرفة أسرار الرسم والطباعة والديكوباج وغيرها.

وقال محمود الشامي، المدير التنفيذي لمركز "جنى"، إن "برنامج التأهيل المهني والحرفي درب 500 سيدة بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، الذراع التمويلي للمركز، وقمنا اليوم كمرحلة أولى بعرض منتجات هذه الأسر في مجمع الراشد التجاري بالخبر لتسويقها لمدة يومين".

وأضاف: "سيعقب ذلك عرض منتجات أسر أخرى في منافذ بيع جديدة، ومن آثار هذا المشروع هو الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة بالمجتمع، وتمكين النساء اجتماعيًا واقتصاديًا من خلال المشاريع المدرة للدخل".

وتابع: أن "المركز يعمل بما يتواكب مع الرؤية الوطنية الطموحة للمملكة 2030، التي ستزيد من مداخيل الفرد وترفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6% إلى 10% ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% الى 30% وهذا يعني فرصًا جديدة للأسر والمرأة السعودية للمشاركة في الناتج المحلي ورفعها كجزء من مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%".

وأردف: أن "كل تلك المؤشرات ستساعد في وجود أسر سعودية منتجة تدعم توجه الدولة في رؤيتها المستقبلية، وهذه المؤشرات جعلتنا في مركز جنى نعمل على توفير سبل تطبيق هذه الرؤية لخدمة الأسر المنتجة والأسر المحتاجة لتطوير أدواتها للوصول إلى أكبر شريحة تستهدفها تلك الأسر ودعمها".

وأوضح أن مشروع "جنى" عبارة عن مشروع اقتصادي اجتماعي يقدم خدمات الإقراض المتناهي الصغر للنساء دون اللجوء إلى الكفالات التقليدية، ويهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل ومبدأ الاعتماد على الذات ويوفر فرص عمل ذاتية للنساء بالمجتمع، وتمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا من خلال المشاريع المدرة للدخل.

وينتشر مركز جنى في 18 منطقة بالمملكة بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية وهو الشريك الاستراتيجي والممول الرئيسي للمركز، وتم دعم أكثر من 139 ألف مشروع للسيدات على مستوى المملكة منذ تأسيس المركز، بقيمة محفظة إقراضية تقدر بأكثر من مليار و200 مليون ريال، وبنسبة توطين للوظائف 93% حتى العام الجاري، ونسبة التحصيل بالمركز من المستفيدات تصل إلى 99%، وتعتبر نسبة متفوقة مقارنةً بالمشاريع المماثلة لها داخل السعودية وخارجها، مما يدل على نجاح المشاريع التجارية الخاصة بالمستفيدات، ويبين في الوقت نفسه كفاءة المركز في تحصيل أقساط القروض من آلاف العميلات في جميع المناطق التي يقوم بخدمتها.