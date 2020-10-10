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ننشر نتيجة لجنة المشتغلين بنقابة الصحفيين

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مصراوي Masrawy

أعلنت نقابة الصحفيين اليوم نتيجة لجنة قيد المشتغلين التي انعقدت مؤخرا.

وقال خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، إن مجلس نقاية الصحفيين اعتمد نتيجة لجنة قيد المشتغلين التي عقدت مؤخرا.

وأوضح ميري في تصريح عقب اجتماع مجلس النقابة منذ يومين، أنّه من المقرر إعلان كشوف أسماء الزملاء المعتمد نقلهم لجدول المشتغلين اليوم.

وكانت نقابة الصحفيين أعلنت عقد لجنة قيد لـ365 زميلًا قدموا أوراقهم للنقل من جدول تحت التمرين لجدول المشتغلين، في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الماضي، وفتحت باب التقدم للجنة القيد لجدول المشتغلين في الفترة من 11 إلى 25 يوليو الماضي، ويشمل ملف التقديم عددا من المستندات وهي "خطاب المؤسسة وبرنت التأمينات وصورة كارنيه النقابة تحت التمرين".

وجاءت على النحو التالي:

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مصراوي Masrawy

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