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خبراء يكشفون عدد الساعات التي يعيشها "كورونا" على جلد الإنسان

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خبراء يكشفون عدد الساعات التي يعيشها "كورونا" على جلد الإنسان خبراء يكشفون عدد الساعات التي يعيشها "كورونا" على جلد الإنسان
قالوا: المعقمات المحتوية على كحول "80%" تقتله خلال 15 ثانية

خبراء يكشفون عدد الساعات التي يعيشها

ذكر خبراء أن فيروس "كورونا" المستجدّ يمكنه العيش على جلد الإنسان لفترة تقدّر بأكثر من أربعة أضعاف المدة الزمنية التي يعيشها الفيروس المسبب للإنفلونزا.

ونشرت صحيفة "لايف ساينس"، أن البحث الذي خلص إلى هذه النتيجة، أجري بالاستعانة بعينات جلدية أُخذت من أشخاص عقب يوم واحد من وفاتهم.

وقال الباحثون من كلية الطب بجامعة "كيوتو بيرفيكشوال" اليابانية: إن جلد الإنسان يعطي قراءات أكثر دقّة؛ لأنه يعاني من "تدهور أبطأ بعد الموت، مقارنة بالأعضاء الأخرى".

ولاحظ الباحثون أن الفيروس يعيش على الجلد لمدة تسع ساعات، ومع وجود مواد مخاطية على الجلد، يمكن لفيروس "كورونا" العيش لمدة 11 ساعة.

وأشاروا إلى أن المعقمات التي تحتوي على كحول بنسبة 80% تؤدي إلى قتل الفيروس خلال 15 ثانية، إلا أن الخيار الأول في مكافحة الفيروس يظلّ غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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