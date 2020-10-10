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الإصابات تتوزّع بين أقاليم البلاد كافة ولم تظهر أعراضٌ لدى 26% من المرضى الجدد

سجّلت السلطات الصحية الروسية، لليوم الثاني على التوالي، قفزة غير مسبوقة بأكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال 24 ساعة.

وأكّدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، اليوم السبت، في تقريرها اليومي، رصد 12846 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 12126 إصابة في اليوم السابق.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة تتوزع بين أقاليم البلاد الـ 85 كافة ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 26% من المرضى الجدد.

وسجّلت السلطات الصحية الروسية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 197 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسبّبه "كورونا"، مقابل 201 وفاة في اليوم السابق.

وشهد إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سُجلت في البلاد منذ بداية الجائحة، زيادة بـ 1% خلال اليوم الأخير، وأصبح 1285084 إصابة مؤكدة منها 22454 حالة وفاة و246428 حالة نشطة، ما يمثل ارتفاعا بـ 5868 حالة نشطة منذ أمس.

وتماثل 6781 مريضاً للشفاء من كورونا في روسيا، خلال آخر 24 ساعة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 1016202 شخص.

وتجاوز عدد الفحوصات المختبرية التي أُجريت في البلاد حتى اليوم لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19" عتبة الـ 50.3 مليون "648 ألفاً منها خلال الساعات الـ 24 الماضية"، ولا يزال أكثر من 255.7 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

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