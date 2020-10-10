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بيوتنا يا وزير الإسكان
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:46 مساءً
"نوبل الاقتصاد" للأمريكيَّيْن بول ميلغروم وروبرت ويلسون
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:46 مساءً
"الناصر" يفوز بشخصية العام التنفيذية في الطاقة العالمية لعام 2020
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:46 مساءً
مزامنة لعودة العمرة.. استحداث منطقتيْ فرز للحالات بـ"أجياد للطوارئ"
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:46 مساءً
كأكبر حدث إبداعي في المملكة.. "إثراء" يُطلق النسخة الثالثة من "تنوين"
-
الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:46 مساءً
"الشورى" يطالب "المواصفات" باعتماد تصنيف لسلامة المركبات وإلزام وكلاء السيارات به
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:46 مساءً
"الشورى" يوافق على مشروع صندوق التنمية العقارية وبعض مواد مراقبة شركات التأمين
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:46 مساءً
#هيئة_حقوق_الإنسان: دعاوى العقوق والتغيب والهروب أغلبها كيدية
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:46 مساءً
"أرامكو" تحقق الريادة في تبني الاقتصاد الدائري بتخريج 550 موظفًا وموظفة
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:46 مساءً
إخلاء مبنى محكمة شمال الجيزة بعد الاشتباه بالعثور على قنبلة
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:40 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
انتظرونا في حوار خاص عن جامعة مصر للعلوم والتكنولجيا واستعدادها للعام الدراسي الجديد في اخر النهار
مصر
Al Nahar TV
السبت 10 أكتوبر 2020 09:26 صباحاً
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