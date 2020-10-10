أخبار عاجلة

تقرير: استقرار الاستثمارات بقطاع الغاز في الشرق الأوسط رغم تحديات كورونا -
"الشورى" يوافق على مشروع صندوق التنمية العقارية وبعض مواد مراقبة شركات التأمين -
#هيئة_حقوق_الإنسان: دعاوى العقوق والتغيب والهروب أغلبها كيدية -
"أرامكو" تحقق الريادة في تبني الاقتصاد الدائري بتخريج 550 موظفًا وموظفة -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على عسير -
"القدية": بدء العدّ التنازلي للبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف مع "هدف" -
مآسٍ تتعدد والسبب واحد.. لوغاريتم "الطلاق والعنف الأسري" حلول ووصايا -
معركة جوية على ارتفاع 20 ألف متر -
طريقة عمل لحمة بالعجين بحشوات مختلفة -
وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

المخابرات العامة تنعي سامية زين العابدين عضو "الوطنية للصحافة"

Print
المخابرات العامة تنعي سامية زين العابدين عضو "الوطنية للصحافة" المخابرات العامة تنعي سامية زين العابدين عضو "الوطنية للصحافة"

مصراوي Masrawy

03:42 ص السبت 10 أكتوبر 2020

نعت المخابرات العامة المصرية، الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وزوجة الشهيد الراحل اللواء عادل رجائي، التي وافتها المنية اليوم الجمعة.

وجاء نص النعي: "المخابرات العامة المصرية تنعي بمزيد من الحزن والأسى الأستاذة سامية زين العابدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة وأحد أبرز الصحفيين العسكريين وزوجة الشهيد العميد عادل رجائي رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء".

​يذكر أن سامية زين العابدين، هي أرملة الشهيد عادل رجائي، تزوجت منه يناير 1998، ولم تنجب منه أي أطفال حتى اغتياله، يوم 22 أكتوبر 2016.

وتخرجت الراحلة من كلية السياسة والاقتصاد عام 1986، وعقب تخرجها في العام التالي، عملت في مجال الصحافة، كما عملت في تغطية الشؤون العسكرية، وتدرجت في عملها حتى تولت منصب نائب رئيس تحرير صحيفة المساء.​

121089631_10158586969087040_1200104470772830178_n

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الكويت تسلّم 3 متهمين بالتحريض على إثارة الفوضى بمصر للإنتربول

الكويت تسلّم 3 متهمين بالتحريض على إثارة الفوضى بمصر للإنتربول

"دياب" يهاجم مصرف لبنان ويتحدث عن دعم بقيمة 4 مليارات دولار

"دياب" يهاجم مصرف لبنان ويتحدث عن دعم بقيمة 4 مليارات دولار

من مصر | تعليق أبطال مسلسل "الاختيار" على تكريم الرئيس السيسي

من مصر | تعليق أبطال مسلسل "الاختيار" على تكريم الرئيس السيسي

من مصر | وزيرة التجارة والصناعة تكشف تفاصيل مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

من مصر | وزيرة التجارة والصناعة تكشف تفاصيل مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

شبكة عيون الإخبارية