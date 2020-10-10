أخبار عاجلة

تقرير: استقرار الاستثمارات بقطاع الغاز في الشرق الأوسط رغم تحديات كورونا -
"الشورى" يوافق على مشروع صندوق التنمية العقارية وبعض مواد مراقبة شركات التأمين -
#هيئة_حقوق_الإنسان: دعاوى العقوق والتغيب والهروب أغلبها كيدية -
"أرامكو" تحقق الريادة في تبني الاقتصاد الدائري بتخريج 550 موظفًا وموظفة -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على عسير -
"القدية": بدء العدّ التنازلي للبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف مع "هدف" -
مآسٍ تتعدد والسبب واحد.. لوغاريتم "الطلاق والعنف الأسري" حلول ووصايا -
معركة جوية على ارتفاع 20 ألف متر -
طريقة عمل لحمة بالعجين بحشوات مختلفة -
وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الاثنين.. "الذاكرة الوطنية وحرب أكتوبر" في دار الكتب

Print

مصراوي Masrawy

02:18 ص السبت 10 أكتوبر 2020

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ندوتان بعنوان "الذاكرة الوطنية وحرب أكتوبر"، في إطار الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

تبدأ الندوة الأولى في الحادية عشر من صباح الإثنين المقبل الموافق 12 أكتوبر بقاعة الندوات بدار الكتب، كورنيش النيل.
يدير الندوة الدكتور أحمد الشربيني، ويشارك بها اللواء طيار أركان حرب سمير عزيز ميخائيل، واللواء أركان حرب محمد الشهاوي، واللواء محمد حسن الصول.

أما الجلسة الثانية فيديرها الدكتور أحمد زكريا الشلق، ويشارك بها الدكتور وديع فتحي، أستاذ تاريخ العصور الوسطى بكلية الآداب جامعة بنها، والدكتور أحمد الشربيني أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد متولي عميد سابق بالقوات المسلحة.

IMG-20201008-WA0075IMG-20201008-WA0076

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الكويت تسلّم 3 متهمين بالتحريض على إثارة الفوضى بمصر للإنتربول

الكويت تسلّم 3 متهمين بالتحريض على إثارة الفوضى بمصر للإنتربول

"دياب" يهاجم مصرف لبنان ويتحدث عن دعم بقيمة 4 مليارات دولار

"دياب" يهاجم مصرف لبنان ويتحدث عن دعم بقيمة 4 مليارات دولار

من مصر | تعليق أبطال مسلسل "الاختيار" على تكريم الرئيس السيسي

من مصر | تعليق أبطال مسلسل "الاختيار" على تكريم الرئيس السيسي

من مصر | وزيرة التجارة والصناعة تكشف تفاصيل مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

من مصر | وزيرة التجارة والصناعة تكشف تفاصيل مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

شبكة عيون الإخبارية