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عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري

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عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري
أكد أنها غيّرت عشرات اللاعبين والمدربين والطواقم الإدارية خلال سنة

عضو سابق بـ

انتقد العضو السابق في اللجنة القانونية في "الفيفا" سابقًا، الدكتور ماجد قاروب، كثرة احتجاجات الأندية على الاتحاد الآسيوي واصفًا ذلك بأنه مجرد تخدير لجماهيرها، وغطاء لخروجها من البطولة القارية. مشيرًا إلى أن المباراة انتهت، وينبغي العودة للتفكير بعمق لمراجعة أنفسنا حيال إدارتنا الرياضية!

وأضاف قاروب لـ"": ليس معقولاً أن كل نادٍ سعودي يخرج من البطولة يقدم احتجاجًا، وصفحات أولى، ودعاية، وإعلانًا، واستقطابًا لمتحدثين عرب ودوليين، والاستعانة بخبرات دولية.. متسائلاً: أين كل هؤلاء إذا كان الكلام حقيقيًّا؟!

وتابع: أنت كنادٍ ليس لديك المقومات حتى تستطيع أن تتحاور مع الشخص الذي تريد خدمته القانونية. فأي شخص يريد أن يرفع قضية فهو مرحب به ما دام يدفع أتعابها ومقابلها المادي! مشيرًا إلى أن الأندية التي غيّرت عشرات اللاعبين والمدربين والطواقم الإدارية خلال سنة لا تفرق معها إذا دفعت 100 ألف دولار على قضية خاسرة، ولكنها تكون قد حققت موضوع الغطاء الجماهيري والإعلامي لتغطية الخسارة في الملعب!!

وختم "قاروب": "أي فريق يخسر في الملعب يجب ألا يفكر إلا في البطولة القادمة بدلاً من أن ينشغل بالحديث إلى الإعلام، ورفع القضايا التي لم نشاهد إلى الآن أي نادٍ سعودي كسب قضيته فيها في أي بطولة أو احتجاج محلي أو خارجي". داعيًا إلى مراجعة واقع رجل القانون المتخصص في الشأن الرياضي الوطني السعودي مع الأندية السعودية. دوري أبطال آسيا النصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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