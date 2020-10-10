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من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة

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بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة
بعدسة "ماجد عون".. وهي ضمن 21 جزيرة جديدة

بالفيديو من عسير.. جزيرة

تُعد جزيرة "سمر" الواقعة على ساحل منطقة عسير من كبرى الجزر وأجملها؛ لما تتمتع به من شواطئ رملية بيضاء جميلة، وطبيعة متنوعة ملائمة لهواة الصيد والسباحة والغوص.

تفصيلاً، قال المصور والمستكشف "ماجد عون" لـ "سبق" إنه زار جزيرة "سمر"، وقبلها جزيرة "ماركا"، وجزر أخرى لصناعة أول فيلم وثائقي يجمع 21 جزيرة تابعة إداريًّا لمنطقة عسير.

وأضاف: للوصول إلى الجزيرة يجب على الزائر الانطلاق من مرسى القحمة إلى داخل مياه البحر الأحمر عبر قارب، لمدة 40 دقيقة.

وتابع: تتميز الجزيرة برمالها البيضاء، ولون البحر المتدرج في ألوانه. كما توجد بها طيور نادرة. مضيفًا بأن الجزيرة تتميز بوجود صخور في واجهة الجزيرة، لها إطلالة مميزة على البحر، كما تتميز بكثرة الشُّعب المرجانية. مستبشرًا بأنها ستكون وجهة سياحية قادمة مميزة. جزيرة سمر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة

بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة

بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة

بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة

شبكة عيون الإخبارية