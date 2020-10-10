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تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

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مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة
"مجاهد": إجمالي المصابين بلغ 104262 بينهم 97592 متعافياً

مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، أنه تم تسجيل 106 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً لفيروس كورونا، ووفاة 12 حالة جديدة، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه هناك 68 متعافياً من خرجوا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97592 حالة حتى اليوم.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الجمعة، هو 104262 حالة من ضمنهم 97592 حالة تم شفاؤها، و6029 حالة وفاة.

وقال "مجاهد" إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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