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الزراعة تطلق تقرير الحصاد الأسبوعي السابع (إنفوجرافيك)

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الزراعة تطلق تقرير الحصاد الأسبوعي السابع (إنفوجرافيك) الزراعة تطلق تقرير الحصاد الأسبوعي السابع (إنفوجرافيك)

مصراوي Masrawy

11:26 م الجمعة 09 أكتوبر 2020

كتب- أحمد مسعد:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "إنفوجراف" بالحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي.

وأشار العدد الأسبوعي السابع، إلى الاجتماع الذي عقده السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لبحث سبل تعظيم الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية، سواء الناتجة من الأنشطة النباتية أو الحيوانية، بهدف المساهمة في حماية البيئة من التلوث وتحقيق عائد اقتصادي إضافي للمزارعين، وتوفير فرص عمل، فضلًا عن ترأس وزير الزراعة اجتماع مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية، والذي اكد خلاله ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الأبحاث التطبيقية التي تخدم المجتمع وتسهم في حل المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي وخاصة فيما يتعلق بقضايا تحديث الري وإنتاج تقاوي الخضر وتحسين السلالات الوراثية للمواشي والنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية والحصر التصنيفي والتوسع الأفقي والرأسي.

وشملت أنشطة القصير خلال الأسبوع ذاته مشاركته في اجتماع رفيع المستوى لمناقشة انخراط الإيفاد في تحقيق التنمية الاحتوائية المستدامة في المنطقة العربية عبر تقنية "فيديوكونفرانس" بحضور جيلبيرت هونجبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد" ودينا صالح المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا، بحضور وزراء الزراعة بالمنطقة العربية والممثلين الدائمين للدول العربية بالصندوق، واجتماعه باللواء عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب الجديد لشركة تنمية الريف المصري رؤية الإدارة الجديدة لتفعيل الأهداف العامة التي قامت من أجلها الشركة، والمنهج العلمي الذي ستنتهجه الشركة كمطور لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تؤسَّس على الزراعة واستصلاح الأراضي.

وانتتهى باحثو مركز بحوث الصحراء من تنفيذ وتركيب محطة لتحلية مياه آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لخدمة أهالي قرية شماس بسيدي براني محافظة مطروح، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح وبتمويل من مؤسسة الخير، وبلغت مساحة ما تم تجميعه وتدويره من قش الأرز حوالي 616 ألف و638 فدانًا على مستوى الجمهورية، كما بلغت كمية القش مليون و119 ألف و330 طنًا في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي الزراعة والبيئة لجمع وتدوير قش الأرز بمحافظات الدقهلية، القليوبية، الشرقية، الغربية، كفرالشيخ، البحيرة، بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الأثار السلبية للسحابة السوداء مع تحقيق مردود اقتصادي للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب.

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