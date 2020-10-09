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مدريد يستبعد "بوجبا " من حساباته.. ويسعى لخطف "مبابي" من باريس

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النادي الإسباني يرصد 150 مليون يورو للصفقة

مدريد يستبعد

ألغت إدارة ريال مدريد فكرة التوقيع مع لاعب مانشستر يونايتدالفرنسي بول بوجبا ، خلال الفترة المقبلة، رغم تلميح اللاعب برغبته في اللعب لمدريد.


وأكدت وسائل إعلام إسبانية، الجمعة، أن فلورنتينو بيريز يريد فقط ضم كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، لذلك فإنه يجهز أمواله لإبرام هذه الصفقة.
ويعتمد الريال في مفاوضاته مع مبابي على فض اللاعب تجديد عقده مع باريس، لذلك فإنه قد يرحل في صيف 2021، بدلاً من مغادرته مجاناً بعد ذلك.
الجدير بالذكر أن ريال مدريد سيجهز عرضاً بقيمة 150 مليون يورو على الأقل، لإقناع إدارة النادي الفرنسي بعملية البيع النهائي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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