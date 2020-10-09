أيام وتحتضن مرات مهرجانها الأول للتمور.. ومحافظها يبلور الصورة

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فعاليات ونافذة لتسويق منتجات المزارعين جاءت بموافقة أمير الرياض

بموافقة أمير الرياض، تحتضن محافظة مرات مهرجان التمور (الأول) وفعالياته المصاحبة، الذي سيقام في الفترة من: 4 -٧ ربيع الأول 1442هـ، تزامناً مع موسم التمور، ليكون نافذة لتسويق منتجات المزارعين وأحد مقومات السياحة الزراعية.

وخصصت بلدية محافظة مرات -الجهة المنظمة مع لجنة التنمية الاجتماعية- موقعًا مميزًا للمهرجان على طريق الملك عبدالعزيز شرق جامع الملك فهد، على مساحة كبيرة، تتسع لأعداد كبيرة من المركبات، وسيكون العمل فيه من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة العاشرة، وسيتم تطبيق عوامل السلامة والوقاية من فيروس كورونا وتطبيق كافة الاشتراطات الاحترازية وفق توجيهات وزارة الصحة، كما ستنفذ عددًا من برامج التوعية والفعاليات التي تبرز جهود الدولة حفظها الله في التعامل مع هذه الجائحة.

وأهابت لجنة التنمية الاجتماعية بمرات بالمزارعين والمشاركين، سرعة التسجيل عبر الرابط: forms.gle/1H3NPZK5uyGREM أو الاستعلام عن طريق (0551078000)؛ وذلك لتتمكن من تجهيز أركان التسويق بما يتناسب مع مبيعات المزارعين والمشاركين في المهرجان.

وقال رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية عبدالله المجلي: "صدرت موافقة أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر على تنظيم المهرجان الأول للتمور وفعالياته بمحافظة مرات؛ لما تمتلكه المحافظة من مقومات النجاح؛ حيث تعد من المحافظات الواعدة في زراعة النخيل؛ إذ يقارب عدد النخيل فيها النصف مليون نخلة".

وأضاف: "بدأت التحضيرات للمهرجان في وقت مبكر، والذي يهدف لخدمة المزارعين لتسويق منتجاتهم، وكذلك خدمة مواطني المحافظة وزوارها بتوفير أفضل إنتاج التمور في المملكة في مكان واحد".

وتابع: "المهرجان سيتضمن خيمة تسويق التمور ومزادًا للتمور، ومسرحًا للطفل، وعربات الفود ترك، ومبيعات الأسر المنتجة، كما سيكون هناك سحوبات يومية ومفاجآت للحضور".

من جانبه قال محافظ مرات أحمد بن سعود الحمين: "تنظم المحافظة مهرجان التمور الأول وفعالياته المصاحبة؛ لأجل تعزيز الحراك الاقتصادي والسياحي وزيادة حجم المبيعات السنوية، بما يتوافق مع رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تضمنت مستهدفاتها أن تكون المملكة المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم، التي صنفت الثانية عالميًّا في إنتاج التمور بنسبة 17% من مجمل الإنتاج العالمي".

وأضاف: "موسم التمور يشكل بعدًا غذائيًّا واقتصاديًّا مهمًّا، ووفق بيانات المركز الوطني للنخيل والتمور؛ فإن بلادنا تمتاز بتنوع إنتاجي وتطور كبير بقطاع التمور؛ إذ تنتج مختلف مناطق المملكة 1.539.755 طنًّا سنويًّا، ويبلغ عدد النخيل بالمملكة 31.234.155 نخلة، تمتدّ على مساحة 107 آلاف هكتار تقريبًا".

وأردف: "باسمي واسم أهالي محافظة مرات أتقدّم بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على دعم مثل هذه المهرجانات، والاهتمام بالزراعة والمزارعين، وأسأل الله أن يديم العز والتمكين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، كما أتقدم بالشكر الجزيل لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر؛ على موافقته على إقامة المهرجان ودعمه المستمر ومتابعته المباشرة لتنمية المحافظات والمجتمعات المحلية فيها، والشكر موصول لنائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود".