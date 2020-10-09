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"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع المساعدات الإنسانية في السودان

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"اليمن.. "الهجرة الدولية" تمكّن نازحي "سيئون" عبر برنامج "النقد مقابل العمل"

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع المساعدات الإنسانية المتنوعة على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة؛ وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وشهد يوم أمس توزيع 80 طنًّا و250 كيلوغرامًا من السلال الغذائية؛ وذلك في محلية "هيا" التابعة لولاية البحر الأحمر؛ حيث استفاد من إجمالي التوزيع 4.500 فرد.

ويأتي توزيع هذه المساعدات في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

من ناحية أخرى، تمكنت المنظمة الدولية للهجرة من خلال الدعم الذي تتلقاه من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من خلق فرص وظيفية للنازحين والمجتمع المضيف في محافظة سيئون اليمنية من خلال برنامج "النقد مقابل العمل".

ويعاني بعض نازحي وسكان المحافظة، من صعوبة إيجاد فرص وظيفية بسبب الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن بشكل عام.

وتهدف المنظمة -بتعاونها الفعال مع مركز الملك سلمان للإغاثة- من تقديم العون وتوفير فرص العمل للنازحين والمتضررين من الأوضاع في البلاد.

يُذكر أن المركز أطلق برنامج "النقد مقابل العمل" في عدة محافظات يمنية ضمن مشروع تحسين سبل العيش؛ سعيًا منه لتحقيق التنمية المستدامة ورعاية الأسر اقتصاديًّا واجتماعيًّا ونفسيًّا وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم في ظل الأوضاع التي يكابدها الشعب اليمني.

يأتي ذلك في إطار سعي المملكة -ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة- الحثيث لتوفير مختلف الخدمات للشعب اليمني والعمل على تحسين ظروف المعيشة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين بالوقوف مع الأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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