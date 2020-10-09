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فلسطين تسجل 498 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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فلسطين تسجل 498 إصابة جديدة بـ"كورونا" فلسطين تسجل 498 إصابة جديدة بـ"كورونا"
5 وفيات في ليبيا ترفع الحصيلة إلى 621 حالة

فلسطين تسجل 498 إصابة جديدة بـ

سجلت فلسطين تسع وفيات و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و766 حالة تعاف في جميع المحافظات الفلسطينية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 86.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

إلى ذلك سجلت ليبيا 1076 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات إلى 41 ألفًا و368 إصابة.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض الليبي بأنه تماثل 323 مصابًا للشفاء، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 23 ألفًا و453 حالة، في حين توفي 5 آخرون ليصبح إجمالي الوفيات 621 حالة.فلسطين الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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