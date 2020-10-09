أخبار عاجلة

"الشورى" يوافق على مشروع صندوق التنمية العقارية وبعض مواد مراقبة شركات التأمين -
#هيئة_حقوق_الإنسان: دعاوى العقوق والتغيب والهروب أغلبها كيدية -
"أرامكو" تحقق الريادة في تبني الاقتصاد الدائري بتخريج 550 موظفًا وموظفة -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على عسير -
"القدية": بدء العدّ التنازلي للبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف مع "هدف" -
مآسٍ تتعدد والسبب واحد.. لوغاريتم "الطلاق والعنف الأسري" حلول ووصايا -
معركة جوية على ارتفاع 20 ألف متر -
طريقة عمل لحمة بالعجين بحشوات مختلفة -
وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا -
جمعية أصدقاء "لاعبي كرة القدم" توزع 400 حقيبة من الأدوات التعليمية لمستفيديها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة": تسجيل 407 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 513 خلال الـ24 ساعة الماضية

Print

أعلنت «الصحة»، اليوم الجمعة، تسجيل (407) حالات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكّدة في المملكة (338539) حالة، من بينها (9261) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (859) حالة حرجة، كما تم تسجيل (513) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (324282) حالة.
وأوضحت «الصحة» أن الحالات المسجلة وعددها (407) حالات، منها: 41% "إناث"، 59% "ذكور"، كما بلغت نسبة "الأطفال" 12%، و"البالغين" 83%، و"كبار السن" 5%.
كما بلغ عدد الوفيات (4996) حالة، وذلك بإضافة (24) حالة وفاة جديدة" -يرحمهم الله جميعاً- لافتةً أنه تم إجراء (53894) فحصاً مخبرياً جديداً.
ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.
ودعت «الصحة»، الجميع، إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من ، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيّأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنهم حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الولايات المتحدة: 53363 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة: 53363 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إحذر.. هذا العارض قد يكون مؤشرا على الإصابة بفيروس كورونا

إحذر.. هذا العارض قد يكون مؤشرا على الإصابة بفيروس كورونا

13 وفاة و1317 بفيروس كورونا في الأردن

13 وفاة و1317 بفيروس كورونا في الأردن

جدة تسجل انخفاضاً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا

جدة تسجل انخفاضاً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية