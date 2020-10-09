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في 3 جامعات.. 44 منحة دراسية لطلاب الوادي الجديد

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في 3 جامعات.. 44 منحة دراسية لطلاب الوادي الجديد في 3 جامعات.. 44 منحة دراسية لطلاب الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

02:18 م الجمعة 09 أكتوبر 2020

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن توفير 44 منحة دراسية في 3 جامعات مختلفة لطلبة المحافظة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة.

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، في بيان صحفي، توفير 10 منح دراسية بجامعة هليوبوليس في كلية الزراعة الحيوية بمجموع حد أدنى 70%، ومنحتين في الجامعة المصرية الصينية في كلية الهندسة بحد أدنى 90%.

أضاف الزملوط، توفير منحتين في جامعة حورس في كلية العلاج الطبيعي، و15 منحة بكلية الهندسة، و15 منح في كلية إدارة الأعمال.

وأشار المحافظ، إلى أن آخر موعد لتلقي طلبات الحاصلين على الثانوية العامة هو يوم الاثنين المقبل 12 أكتوبر الجاري على أن يكون التقديم في مقر المراكز التكنولوجية بكل مركز إداري.

بيان المنح الدراسية لابناء الوادي الجديد

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