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ملعب ONTime - وليد العطار يوضح حقيقة إلغاء الهبوط بالدوري والدرجات الأخرى وموعد وصل لائحة الـ fifa

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