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"أرامكو" تحقق الريادة في تبني الاقتصاد الدائري بتخريج 550 موظفًا وموظفة
-
الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:04 مساءً
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على عسير
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:04 مساءً
"القدية": بدء العدّ التنازلي للبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف مع "هدف"
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:04 مساءً
مآسٍ تتعدد والسبب واحد.. لوغاريتم "الطلاق والعنف الأسري" حلول ووصايا
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 12:04 مساءً
معركة جوية على ارتفاع 20 ألف متر
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:52 صباحاً
طريقة عمل لحمة بالعجين بحشوات مختلفة
-
الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:43 صباحاً
وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا
-
الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:42 صباحاً
جمعية أصدقاء "لاعبي كرة القدم" توزع 400 حقيبة من الأدوات التعليمية لمستفيديها
-
الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:42 صباحاً
"الصحة": نصائح بتأجيل العمرة وزيارة الحرم لفئات من المرضى
-
الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:42 صباحاً
شاهد.. جولة لـ"بلدي جدة" تشهد تفاعلًا مع مطالب سكان "روابي3"
-
الاثنين 12 أكتوبر 2020 11:42 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
مصطفق خاطر يجرب الشبحنة فى مسرح مصر شوف حصل إيه
فيديو
Mbc مصر
الجمعة 09 أكتوبر 2020 01:36 صباحاً
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الاثنين 12 أكتوبر 2020 06:59 صباحاً
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