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تسجل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 7 وفيات

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مصر تسجل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 7 وفيات تسجل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 7 وفيات
بلغ إجمالي الإصابات 104156 بينهم 97524 متعافيًا

مصر تسجل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 7 وفيات

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، عن خروج 32 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97524 حالة حتى اليوم.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 104156 حالة من ضمنهم 97524 حالة تم شفاؤها، و 6017 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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