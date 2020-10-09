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الاتحاد السعودي لكرة القدم يصدر قرارات جديدة.. تعرف عليها

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الاتحاد السعودي لكرة القدم يصدر قرارات جديدة.. تعرف عليها الاتحاد السعودي لكرة القدم يصدر قرارات جديدة.. تعرف عليها

الاتحاد السعودي لكرة القدم يصدر قرارات جديدة.. تعرف عليها

اتخذ مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، عدة قرارات خلال اجتماعه الذي عُقد مساء اليوم الخميس 8 أكتوبر بحضور أعضائه.

وجاءت نتائج اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على الشكل التالي:

- استعراض تقرير مشاركة الأندية في دوري أبطال آسيا.

- تعيين عضو لجنة الانضباط والأخلاق الحالي عبدالعزيز العريفي نائبًا لرئيس اللجنة، وتعيين محمد الرشيد عضوًا في لجنة الانضباط والأخلاق.

- استعراض التقرير المالي للفترة من 1 يوليو 2019 وحتى 30 يونيو 2020.

- اعتماد استمرار مبادرة دعم وتمكين المدرب الوطني للعمل الميداني مع الأندية والمقدمة من اللجنة الفنية للموسم الجديد.

- الاطلاع على العرض المقدم من المشرف العام على الفئات السنية الدكتور خالد بن مقرن والخاص باستعدادات الاستحقاقات القادمة.

- اعتماد التعديلات المقدمة من رابطة دوري المحترفين للموسم الجديد، وهي كالتالي:

1- استمرار تطبيق الخمسة تبديلات لكل فريق في المباراة حسب التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم المعتمد من الاتحاد الدولي خلال جائحة كورونا.

2- تعديل الفقرة (3) من المادة (21) من اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين ليصبح نصها على النحو التالي:

يجوز لكل نادٍ مشارك في المسابقة إشراك لاعبين سعوديين من اللاعبين المصنفين في كشوفات الدرجات الأدنى من درجة الفريق الأول، في كل مباراة من المسابقة، سواء كانوا محترفين أو هواة (دون حد أعلى) وذلك شرط تسجيلهم من خلال النظام الإلكتروني SPLIS .

3- الاطلاع على العرض المقدم من لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية المتضمن رؤية وأهداف الموسم الجديد.

4- الموافقة على تمديد الاتفاقية الموقعة مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية عامًا آخر .

5- اعتماد خطة عدد الأندية في المسابقات المحلية للمواسم المقبلة.

6- أثنى المجلس على التقرير المقدم من بندر الأحمدي عن مراكز التدريب الرياضية وتسجيل 109 موهبة في الأندية.

7- استحداث إدارة للمراقبين وتكليف عضو المجلس معيض الشهري مشرفًا لها، وتعنى بمراقبة المباريات التي يقع تنظيمها تحت الاتحاد السعودي.

أعداد الأندية المشاركة في المسابقات المحلية خلال المواسم القادمة

- تقليص عدد أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين إلى 18 فريقًا، ابتداءً من الموسم ما بعد القادم 2022-2023 بحيث يكون عدد الهابطين للدرجة الثانية 5 أندية، وعدد الصاعدين من الدرجة الثانية 3 أندية في نهاية الموسم 2021-2022 .

- زيادة عدد أندية دوري الدرجة الثانية إلى 32 فريقًا مقسمة إلى مجموعتين ابتداء من الموسم 2022-2023 وذلك من خلال صعود 6 أندية من دوري الدرجة الثالثة وهبوط 4 أندية من دوري الدرجة الثانية بنهاية موسم 2021-2022 .

- استحداث دوري جديد بمسمى دوري الدرجة الثالثة مكون من 32 فريقًا ومقسمة إلى 4 مجموعات مناطقيًا ابتداءً من الموسم القادم 2021-2022.

- استبدال دوري المناطق إلى دوري الدرجة الرابعة.الاتحاد السعودي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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