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مساء dmc- وكالة الأنباء الفرنسية تفضح أكاذيب قنوات "الإخوان " بنشر صورة قديمة من سوريا على أنها مصر

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