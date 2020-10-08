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"السديس" يوجه باستمرار التعليم عن بعد بمعهد وكلية الحرم المكي والمسجد النبوي

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"السديس" يوجه باستمرار التعليم عن بعد بمعهد وكلية الحرم المكي والمسجد النبوي "السديس" يوجه باستمرار التعليم عن بعد بمعهد وكلية الحرم المكي والمسجد النبوي
تزامناً مع القرار السامي بالاستمرار في تقديم الخدمات لما تبقى من الفصل الأول

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، باستمرار الدراسة عن بعد في معهد وكلية الحرم المكي، والمسجد النبوي، تزامناً مع القرار السامي بالاستمرار في تقديم الخدمات حرصاً على صحة وسلامة الطلاب التعليمية لما تبقى من الفصل الدراسي الأول.

وأكد أن هذا القرار الحكيم يؤكد حرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على صحة وسلامة طلاب العلم بمعهد الحرمين، وكلية المسجد الحرام والمسجد النبوي، واستمرار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي المستجد.

وأضاف أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حريصة على مواكبة التوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدة - حفظها الله - إلى جميع الجهات المسؤولة والتي تهدف بدورها إلى حماية المواطنين والمقيمين من تبعات هذه الجائحة.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس فيروس كورونا الجديد التعليم عن بعد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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