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متحدث‫ "التعليم": سنعلن تفاصيل آلية الاختبارات خلال الأيام المقبلة

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متحدث‫ "التعليم": سنعلن تفاصيل آلية الاختبارات خلال الأيام المقبلة متحدث‫ "التعليم": سنعلن تفاصيل آلية الاختبارات خلال الأيام المقبلة
قالت: الوزارة تدرس بشكل كامل الوضع بما يحقق مصلحة الطلاب وسلامتهم وجودة العملية التعليمية

متحدث‫

كشفت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العام ابتسام الشهري بأنه خلال الأيام المقبلة ستعلن الوزارة تفاصيل آلية الاختبارات.

وأكدت في مداخلة مع قناة " أن الوزارة مستعدة بكافة خططها فيما يتعلق بآلية الاختبارات، وستعلن خلال الأيام المقبلة عن كافة التفاصيل التي سيتم اتباعها.

وأوضحت أن الوزارة تدرس بشكل كامل الوضع بما يحقق مصلحة الطلاب وسلامتهم والتحقق من جودة العملية التعليمية ومعرفة نواتجه، مشيرة بأنه لابد أن تكون هناك اختبارات لقياس نواتج التعلم خلال المرحلة الماضية والقيام على الخطط العلاجية للطلاب. مبينة أنه سيتم الإعلان عنها في وقت قريب بإذن الله.وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية