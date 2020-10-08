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الهلال يواصل تحضيراته لمنافسات الموسم. والمجموعة الثانية تشارك في تدريبات اليوم

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الهلال يواصل تحضيراته لمنافسات الموسم. والمجموعة الثانية تشارك في تدريبات اليوم

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مساء أمس، تدريباته في الملعب الرديف بمقر النادي؛ تأهباً لمنافسات الموسم الرياضي 2020 / 2021، ومنافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتركز المران على الجانبين البدني واللياقي، فرض خلالها الجهاز الفني تدريبات لياقية باستخدام الكرة، كما طبق الجهاز الفني عدداً من التدريبات الترفيهية، وتشارك المجموعة الثانية بتدريبات الفريق مساء اليوم.

وكان الجهاز الفني وبالتنسـيق مع الجهاز الطبي قد قسم أعضاء الفريق إلى أربع مجموعات؛ تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية، وستخضع كل مجموعة في اليوم الذي يسبق عودتها للتدريبات إلى فحوص طبية شاملة، حيث باشرت المجموعة الأولى تدريباتها الأربعاء الماضي.

الهلال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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