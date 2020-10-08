أخبار عاجلة

"أرامكو" تحقق الريادة في تبني الاقتصاد الدائري بتخريج 550 موظفًا وموظفة -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على عسير -
"القدية": بدء العدّ التنازلي للبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف مع "هدف" -
مآسٍ تتعدد والسبب واحد.. لوغاريتم "الطلاق والعنف الأسري" حلول ووصايا -
معركة جوية على ارتفاع 20 ألف متر -
طريقة عمل لحمة بالعجين بحشوات مختلفة -
وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا -
جمعية أصدقاء "لاعبي كرة القدم" توزع 400 حقيبة من الأدوات التعليمية لمستفيديها -
"الصحة": نصائح بتأجيل العمرة وزيارة الحرم لفئات من المرضى -
شاهد.. جولة لـ"بلدي جدة" تشهد تفاعلًا مع مطالب سكان "روابي3" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تعرف على أكثر أسماء الذكور والإناث تسجيلاً في المملكة خلال 1441هـ

Print
حسب إحصائية كشفتها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية

تعرف على أكثر أسماء الذكور والإناث تسجيلاً في المملكة خلال 1441هـ

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن أكثر الأسماء تسجيلاً في المملكة العربية خلال العام الهجري الماضي 1441هـ.

وأشارت الوكالة إلى أن أكثر أسماء الذكور تسجيلاً خلال العام الماضي، بالترتيب: سلمان، محمد، عبدالله، عبدالعزيز، فهد، علي، خالد، سعود، عبدالرحمن، سلطان.

أما أكثر أسماء الإناث، بالترتيب وهي: ملك، حور، ديم، ورد، كيان، ليان، نورة، ترف، غنى، ريما.

الأحوال المدنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نائب أمير حائل يدشّن أول مساحة عمل مشتركة على مستوى مجلس الغرف السعودية

نائب أمير حائل يدشّن أول مساحة عمل مشتركة على مستوى مجلس الغرف السعودية

غداً.. "الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية" تُنظم ندوة حماية الأسرة تكنولوجياً

غداً.. "الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية" تُنظم ندوة حماية الأسرة تكنولوجياً

لص يغافل بائع مجوهرات ويسرق منه الذهب بلمح البصر في السعودية

لص يغافل بائع مجوهرات ويسرق منه الذهب بلمح البصر في السعودية

الخطوط السعودية تعزز تجربة الضيف الرقمية بخدمات جديدة في "تطبيق السعودية"

الخطوط السعودية تعزز تجربة الضيف الرقمية بخدمات جديدة في "تطبيق السعودية"

شبكة عيون الإخبارية