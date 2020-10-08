"بلدية محايل" تستعيد حديقة ومرافق عامة بمخطط الضرس.. اعتدي عليها في وقت سابق

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"حافظ": المواطن رجل الأمن الأول والعنصر الأساس في دفع عجلة التنمية

أزالت بلدية محايل تعديات بعددٍ من المواقع بمخطط الضرس شرق المحافظة.

وتفصيلاً، استعادت البلدية حدائق ومرافق عامة ومجار للسيول والأودية بمخطط الضرس بالمحافظة.

ويأتي هذا الإجراء استمرارًا للجهود والرقابة المستمرة على الأراضي الحكومية والمخططات ومجاري السيول والأودية للحفاظ عليها من التعدي.

وأوضح رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ أن البلدية تعمل على مراقبة الأراضي الحكومية والمخططات المعتمدة على مدار الساعة للتأكد من عدم التعدي عليها لما يشكله ذلك من تعطيل لخطط التنمية.

وأكد "ابن حافظ" أن المواطن رجل الأمن الأول والعنصر الأساس في دفع عجلة التنمية، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز على الرقم 940 ليتم التعامل مع ذلك بما تقتضيه المصلحة العامة من قِبل الإدارات المعنية والجهات المختصة.

إزالة تعديات