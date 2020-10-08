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تدشين فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي "أكتوبر الوردي"

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"تخصصي الطائف" يكرّم أصغر محاربة للمرض

تدشين فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي

تحت رعاية مدير برنامج مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف، الدكتور علي الزهراني، دشنت فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي "أكتوبر الوردي"، تحت شعار "الرحلة آمنة" بقسم الأشعة، وبحضور المساعد الدكتور خالد الشريف.

واطلع مدير البرنامج على الفعاليات المقامة، التي شملت قيام إدارة التثقيف الإكلينيكي والتوعية الصحية، بتفعيل الشاشات الإلكترونية بممرات وأقسام المستشفى بالأفلام التثقيفية والتوعوية، وبتثقيف المرضى ومراجعي العيادات.

كما شاهد تزيين وتغيير ألوان الإضاءة في ممرات ومداخل المستشفى الرئيسية التي تحتفل بالشهر التوعوي، وأيضًا استمع لشرح عن رسائل التوعية حول سرطان الثدي المرسلة على إيميلات الموظفين، وما قامت به إدارة تقنية المعلومات بتغيير خلفيات شاشات الكمبيوتر بالمكاتب برسائل تذكيرية وتوعوية.

واطلع على خطة استقبال النساء الراغبات بالفحص بقسم الأشعة، والتي جهزت بعيادة وغرفة أشعة ماموغرام، وخصصت للكشف والفحص والتشخيص.

كما شارك قسم الأورام والتثقيف بالكود التثقيفي للمراجعات، وتم إنشاء مجموعة "واتس آب" كمجموعة دعم بمسمى "رحلة آمنة"، يتضمن استشارات ودعم نفسي واجتماعي.

وجرى إعداد بث أسبوعي على منصات المستشفى لمواضيع تتمحور حول سرطان الثدي "الوقاية والحماية".

وشهد التدشين تكريم مدير البرنامج لأصغر محاربة للسرطان بالطائف، ووجه الدكتور "الزهراني" بأن يتم ضمها للمجلس الاستشاري للأسر، والمكون من أسر المرضى وقيادة وإدارة المستشفى؛ تكريمًا لها ولجهودها في مكافحة السرطان ودعم وتشجيع مرضى السرطان بالمحافظة.

تدشين فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي

تدشين فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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