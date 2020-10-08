"ريادة" الأعمال بجامعة الملك سعود تطلق مبادرة "ملهم" لدعم وتمكين الشباب

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انطلقت اليوم مبادرة ملهم لريادة الأعمال بالشراكة بين جمعية ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود ومؤسسة ملهم للإدارة والتسويق، وتستهدف القطاع غير الربحي لتأهيل أكثر من 1000 مستفيد من خدمات الجمعيات الخيرية عبر برنامج الرخصة الدولية لريادة الذي تقدمه جمعية ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية ريادة الأعمال الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الشميمري إلى أن إطلاق الجمعية للرخصة الدولية لريادة الأعمال تهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر وبناء وتنمية الاتجاهات الإيجابية نحو تأسيس المشروعات الصغيرة في المجالات المختلفة وتنمية الوعي بأهمية الاعتماد على المهنية الإدارية وكذلك تعزيز القدرات والإمكانيات على خلق فرص عمل ملائمة من خلال تمكين الشباب تعلم المهارات اللازمة لتأسيس وإدارة أعمالهم الحرة وتطويرها باحترافية.

وأكد “الشميمري” أن التأهيل السليم متطلب أساس لنجاح رواد الأعمال، وأن الجمعية مستمرة في طرح الرخص المعتمدة لممارسة حقول هذا العلم وتجويد مخرجات التأهيل الريادي.

من جهته أوضح المدير التنفيذي لمبادرة "ملهم" ثامر بن فيصل القعيشيش أن “ملهم” أُنشئت لأهداف استراتيجية تنموية لدعم وتمكين الشباب السعودي وصقل وتوجيه مهاراتهم وقدراتهم بما يحقق نهضة الوطن وتعزيز قيمة العمل الحر والتنوع الاقتصادي المزدهر.

تأتي هذه الاتفاقية في وقت يشهد فيه تسارع منقطع النظير لعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين أمير الرؤية وعرابها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.